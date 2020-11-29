محافظ الغربية لممثلى شركات الرصف: لن نتهاون فى تسليم الشوارع بمواعيدها المقررة

واستعرض نائب المحافظ نسب تنفيذ الرصف المدرجة في خطة رد الشيء لأصله، والخطة الاستثمارية، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع الحالي سيتم وضع طبقة الرصف في الشوارع التي تم الانتهاء منها.

كما استعرض رؤساء المدن والأحياء وممثلي شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بعض المشاكل المتداخلة ووجه المحافظ على الفور بحلها عقب الاجتماع.

ووجه المحافظ الشركات الثلاثة المسند إليها أعمال الرصف بالالتزام بالجدول الزمني الموضوع لتلك الشوارع، وسرعة البدء في الشوارع الرئيسية بقطور وبسيون والتنسيق مع شركة الغاز للانتهاء من أعمالها، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون في استلام الشوارع في المواعيد المقررة.