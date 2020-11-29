قطة تنضم لقائمة حيوانات البيت الأبيض مع انتقال عائلة بايدن لمقره الرئاسي

كتبت مريم بدر الدين

تعتزم عائلة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اصطحاب قطة، إضافة إلى الكلبين تشامب وميجور، وهما كلبا رعي ألمانيان، إلى البيت الأبيض بعد تسلم بايدن مقاليد الحكم في 20 يناير 2020، وذلك بعد وعد بايدن عند ترشحه للرئاسة أنه في حالة فوزه سيعيد الحيوانات للبيت الأبيض بعد فترة غياب هي فترة تولي دونالد ترامب، حيث قال: "الوقت قد حان لإعادة الحيوانات الأليفة إلى البيت الأبيض"، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وفي مقابلة سابقة مع "Fox 5" الأمريكية، ألمحت زوجة بايدن إلى أنه في حال فاز زوجها بالرئاسة، فلن تمانع في الحصول على قطة "أحب أن أحصل على قطة.. أنا أحب وجود الحيوانات في جميع أنحاء المنزل"، دون الإشارة إلى سلالة القطة أو نوعها.

وقال أندرو هاجر، المؤرخ المقيم في المتحف الرئاسي للحيوانات الأليفة، إن وزير خارجية الرئيس أبراهام لينكولن، ويليام إتش سيوارد، أهدى له قطتين، تابي وديكسي، فقد كان لينكولن من أشد المعجبين بالقطط، وغالبا ما كان الرئيس يطعم تابي من مائدة العشاء، على الرغم من انتقادات زوجته، مؤكدا إن آخر قطة عاشت في البيت الأبيض، إنديا (التي كانت تحمل أيضا لقب ويلي) في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.

ولم تكن قطة عائلة بايدن الأولي التي سيحتضنها البيت الأبيض، إذ امتلكت جاكلين كينيدي، زوجة الرئيس السابق جون كينيدي، وغيرها من زوجات وبنات الروؤساء السابقين، قططا خلال إقامتهن في البيت الرئاسي، كما لم تكن الكلاب والقطط أكثر الحيوانات غرابة التي عاشت في البيت الأبيض، بل شهد البيت بعض الحيوانات الأليفة والغريبة، حيث احتفظ الرئيس الراحل جون كوينسي آدامز، بتمساح في حوض الاستحمام في وقت ما خلال فترة رئاسته، وحارب الرئيس الراحل مارتن فان بورين للحفاظ على شبلي نمر.