اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 نوفمبر 2020 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تفتح دور العبادة أمام المصلين بحد أقصى 30 شخصا

الأحد، 29 نوفمبر 2020 01:50 م
فرنسا تفتح دور العبادة أمام المصلين بحد أقصى 30 شخصا اغلاق صحى بسبب كورونا فى اوروبا - ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت السلطات الفرنسية فتح دور العبادة أمام المصلين بحد أقصى 30 شخصا، وذلك للمرة الأولى بعد مرور شهر على فرض الحجر العام في البلاد للحد من نفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الأحد، أنه لا يزال الحد الأقصى للمصلين داخل دور العبادة الذي حددته السلطات الفرنسية محل خلاف، وذلك على الرغم من الإعلان عن تخفيف محتمل للإجراءات المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في 15 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس مع السلطات الدينية في وقت لاحق اليوم الأحد.
وكان مجلس أساقفة فرنسا قد قدم طلبا إلى مجلس الدولة للحصول على تخفيف الإجراءات اعتمادا على حجم دار العبادة.
يذكر أن معارضي الحظر على أماكن العبادة انتقدوا الإجراءات الحكومية، حيث أوضح بعضهم أن المواطنين أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس في المحلات التجارية والكبرى التي ظلت مفتوحة.

فرنسا

اخبار فرنسا

كورونا

فتح المساجد فى فرنسا

كورونا فى فرنسا

فتح دور العباده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة