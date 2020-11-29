غلق كوبرى كفر الجزار أمام السيارات من الـ1 ليلا حتى الـ5 صباحا لمدة أسبوع لتطويره

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية أنه تقرر بدءا من الليلة ولمدة أسبوع غلق كوبرى كفر الجزار الأثرى أمام حركة مرور السيارات من الساعة الـ 1 صباحا وحتى 5 فجرا لاستكمال أعمال الدهانات والرصف كمرحلة ثانية لأعمال تطوير الكوبري التى شهدها خلال الـ 10 أيام الماضية، وأعلن محافظ القليوبية فتحه للحركة المرورية للسيارات أمس السبت.

وكان محافظ القليوبية شهد فتح كوبري كفر الجزار أمام حركة مرور السيارات مساء أمس السبت فى الاتجاهين، بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والعميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، وعدد من مهندسى هيئة الطرق والكباري.

يأتى ذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة والتي تعد أكبر صيانة جرى عملها بالكوبرى منذ عقود عديدة، وجاءت تلك الصيانة تلبية لمواطنى مدينة بنها، والذين أرسلوا العديد من الشكاوى من سوء حالة الكوبري، وعلى إثرها نسق المحافظ مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري للبدء في عمل صيانة شاملة للكوبري.

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير للمهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وجميع المهندسين المشاركين على الجهد المبذول في أعمال صيانة كوبري كفر الجزار.