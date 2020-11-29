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طفل يدهس مواطنين بميكروباص أمام أحد المحلات فى المحلة.. فيديو

الأحد، 29 نوفمبر 2020 12:11 ص
طفل يدهس مواطنين بميكروباص أمام أحد المحلات فى المحلة.. فيديو طفل يدهس مواطنين بميكروباص
الغربية مصطفى عادل

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شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعة مؤسفة بعد أن دهس ميكروباص يقوده طفل، المواطنين أمام أحد محلات الحلويات بمنطقة بنزايون، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ والإسعاف وتم ضبط المتهم، ونقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.

 

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري أمام أحد محلات الحلويات الشهيرة بمنطقة بنزايون.

وانتقلت قوة أمنية وشرطة المرور لمكان الحادث وتبين دهس ميكروباص يقوده طفل المواطنين أمام المحل ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص أحدهم طفل مصاب بشرخ في الجمجمة وشخص مصاب بكسور وحالتين بكدمات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج فيما تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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