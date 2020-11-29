طفل من كفر الشيخ ينهمر فى البكاء بعد هزيمة الزمالك أمام الأهلى.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

لم يتمالك الطفل ملك الحشاش، وشهرته مالك شاكوش، 4 سنوات ونصف، من قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، نفسه من البكاء لهزيمة الزمالك أمس من النادي الأهلى، وفوزه بدوري أبطال أفريقيا على غريمه التقليدي الزمالك.

وأكد محمد سلامة الحشاش، أعمال حرة، أن نجله مالك لم يتمالك نفسه عندما تابع المباراة، وفوز نادي الأهلي على نادي الزمالك، فانفرط في البكاء، خاصة بعد معايرة أبناء عمومته له، بفوز الأهلي أثناء وبعد المباراة .

وأضاف الحشاش، لـ"اليوم السابع"، أنه وأشقائه وأبناء أشقائه أهلاوية، ونجله وزوجته هما الوحيدين اللذين يشجعان الزمالك، ونجله برغم صغر سنه إلا أنه يحب الزمالك.

وخاض الأهلى مباراة أمس بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة - ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بنشرقي - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال المباراة.