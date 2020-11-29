زعيم تيجراى: إسقاط طائرة تابعة للحكومة الإثيوبية وأسر قائدها

كتب رامى محيى الدين

أعلن زعيم إقليم تيجراى إسقاط طائرة تابعة للحكومة الإثيوبية وأسر قائدها، حسبما أعلنت قناة العربية في خبر عاجل لها.

قال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إثيوبيا في رسالة نصية لرويترز، إن قواته ستواصل قتال الحكومة الإثيوبية، وذلك بعد ساعات من إعلان أديس أبابا اكتمال العمليات العسكرية للجيش في الإقليم.

وأضاف في رسالته "وحشيتهم لن تزيدنا إلا إصرارا على محاربة هؤلاء الغزاة حتى النهاية".

وردا على سؤال من رويترز في رسالة نصية عما إذا كان ذلك يعني أن قواته ستستمر فى القتال، أجاب دبرصيون "بالتأكيد. الأمر يتعلق بالدفاع عن حقنا في تقرير المصير".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم السبت، إن العمليات العسكرية في إقليم تيجراي الشمالي اكتملت وذلك بعد فترة وجيزة من إعلانه سيطرة القوات الاتحادية بشكل كامل على مدينة مقلي عاصمة الإقليم.

وقال أبي على تويتر "يسرني أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية فى إقليم تيجراي".



وكان أبى قد أعلن في بيان قبل أقل من ساعة إن "الحكومة الاتحادية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلى".