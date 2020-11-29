رئيس مياه القناة : الانتهاء من المرحلة الثالثة لخط طرد الجبلايات بالسويس

السويس - السيد فلاح

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، انه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة لإحلال وتجديد خط طرد محطة الجبلايات بمحافظة بالسويس، وقد بدء العمل من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الثامنة صباحاً، وقت انخفاض استخدام المياه للاهالى المنطقة، وتم الانتهاء من الأعمال بدون حدوث أى مشاكل وإعادة تشغيل المحطات التى توقفت أثناء العمل.

وأكد رئيس مياه القناة، على متابعته المستمرة لأعمال الإحلال والتجديد التى تتم بخط الانحدار وبعض شوارع منطقة ابوعارف بالسويس بطول 800 مم قطر 12 بوصه وبعمق من 2 الى 4 ونصف متر ، كما تم عمل 30 مطبق لتخفيف الأحمال لمنطقة المعبر والشوارع المحيطة بها، بالإضافة إلى تسليك وتطهير شبكة حى الأربعين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم عمل توعيه مباشرة عن ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على المجارى المائية من التلوث وكيفية التعامل الآمن معها وذلك بشوارع حى الأربعين من خلال الاتصال المباشر بالجمهور، كما تم اطلاعهم على برنامج ( قراءتى ) الذى يتيح للمواطن تسجيل قراءة عداد المياه الخاص به، بالإضافة الى عمل ندوة بمعهد الرحمن الازهرى الاعدادى بنات ومدرسة تل القلزم الإعدادية بنات.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.