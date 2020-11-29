اليوم السابع
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رئيس جامعة قناة السويس يطالب بضرورة الإنتهاء من جمع بيانات الخريجين

الأحد، 29 نوفمبر 2020 02:05 م
رئيس جامعة قناة السويس يطالب بضرورة الإنتهاء من جمع بيانات الخريجين جانب من الاجتماع
الإسماعيلية - صبرى غانم

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حرص الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس عقب مرور شهر ونصف من انتظام الدراسة بالجامعة على الإجتماع بوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب و منسقى برنامج ابن الهيثم ورؤساء أقسام شئون التعليم والطلاب بالكليات لمتابعة سير المنظومة التعليمية بجميع كليات الجامعة.

أكد الدكتور أحمد زكى على ضرورة الإنتهاء من جمع بيانات الخريجين والصور لإرسالها لمؤسسة طبع الشهادات الثبوتيه كما طالب رئيس الجامعة بمتابعة تفعيل المنصات بالكليات مع استكمال البيانات الخاصة بالبوابات الإلكترونية بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع.

كما عرض الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى ما تم الوصول إليه بمنظومة التعليم الهجين والمنصة الإلكترونية معلنا انه سيتم اصدار النسخة الجديدة للبوابات الإلكترونية بالجامعة يناير القادم،و حضر اللقاء الدكتور تامر حسانين مدير وحدة نظم المعلومات الادارية و منسق عام برنامج ابن الهيثم بالجامعة.

 

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الاسماعيلية

برنامج ابن الهيثم

المنصة الالكترونية

جامعة قناة السويس

الدكتور أحمد زكى

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