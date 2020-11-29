رئيس جامعة قناة السويس: نشهد طفرة بمجال نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال

الإسماعيلية- صبرى غانم

أشاد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، بالتمثيل المشرف لوفد نادى ريادة الأعمال بالجامعة فى قمة مصر لريادة الأعمال 2020، التى أقيمت بأسوان تزامنا مع الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، مؤكدا أن الجامعة تشهد طفرة فى مجال نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 التى كان من بين محاورها دعم الابتكار وريادة الأعمال.

ووجه الدكتور أحمد زكى، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل غرس ثقافة العمل الحر لدى أبناء الجامعة بما سينعكس على إقليم القناة بالتنمية والمساعدة فى حل مشكلة البطالة.

من جانبها، أشارت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن الجامعة تسير بخطى ثابته نحو المستقبل عبر الاهتمام بريادة الأعمال والتحول الرقمى والتوأمة مع قطاع الصناعة والمستثمرين إلى جانب المؤسسات المشهود لها بالكفاءة والتميز فى مجالتها بما يدعم مخرجات الجامعة من المشروعات التطبيقيه والبحثية، وبما يعزز من دور شباب الجامعة فى مجال الأعمال وأضافت أن مشاركة نادى ريادة أعمال الجامعة يأتى فى سياق تعزيز المشاركة ونقل الخبرات بين الجامعة والكيانات المحلية والدولية المهتمة بريادة الأعمال، جنبا إلى جنب الاستثمار فى الطاقات البشرية التى تنتمى للجامعة.

وأفاد الدكتور أحمد جمال خطاب، مدير نادى ريادة أعمال بالجامعة، بأن القمة تنوعت فعاليتها بدء بالكلمات الافتتاحية الملهمة من متحدثين متميزين بحضور سعادة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعلى مدار ثلاثة أيام انطلقت فاعليات القمه بمشاركة لويس دوماس سفير كندا فى مصر، كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، بيتر فان رويج ، نائب المدير الإقليمى لأفريقيا، منظمة العمل الدولية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة تحت عنوان عصر جديد .. الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تتولى قيادة الاعمال.

شملت القمة العديد من النقاشات حول "تشجيع ودعم الشركات الناشئة الصناعية، وكذا دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال، طرق التمويل لرواد الأعمال والتعليم فى ريادة، كما تم استضافة Mashreq Tourism Incubator مجموعة من المتحدثين المميزين لمناقشة ريادة الأعمال فى السياحة وكيفية توجيه الشركات الناشئة العاملة فى السياحة وبالاخص فى ظل تحدى Covid 19.

وناقشت المائدة المستديرة على هامش القمة دور الجامعات كمنصة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتحول الرقمى للمشروعات التجارية، كيفية تنمية الإبتكار لمجتمع ريادى فعال وتحفيز استثمارات الشركات الخاصة نحو الإقتصاد الأخضر.

وانتهت فعاليات القمة فى يومها الثالث بإعلان نتائج مسابقة نواة 2020 حيث تسابق 15 فريقا اتسمت مشروعاتهم بالحداثة والابتكارية على الجوائز المقدمة من اللجنة المنظمة والجهات المشاركة.