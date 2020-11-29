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رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يتفقد امتحانات أعمال السنة "الميدتيرم"

الأحد، 29 نوفمبر 2020 02:28 م
رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يتفقد امتحانات أعمال السنة "الميدتيرم" الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية
بنى سويف هانى فتحى

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تفقد اليوم الأحد الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية سير امتحانات أعمال السنة "الميدتيرم" المنعقدة بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وشدد رئيس الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعى وتقليل الكثافة العددية داخل اللجان ومنع التجمعات بين الطلاب أثناء تأدية الاختبارات بالإضافة إلى تعقيم وتطهير القاعات والالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المطهرات بما يضمن منع انتشار العدوى.

من ناحية أخرى اجتمع الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية مع مشرفى وعمال المسئولين عن أعمال النظافة الشاملة داخل الجامعة، حيث تناول الاجتماع مناقشة آليات تحسين العمل من أجل تقديم خدمة أفضل خلال المرحلة القادمة.

وطالب رئيس الجامعة بتكثيف العمل من خلال تطهير وتعقيم القاعات والمعامل الدراسية وجميع المكاتب بصفة مستمرة على مدار اليوم وذلك للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالجامعة ويأتى ذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة للحد من فيروس كورونا المستجد.

 

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