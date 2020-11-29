حل مجالس إدارات 3 مراكز شباب بالغربية لوجود مخالفات مالية

الغربية مصطفى عادل

قرر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حل مجالس إدارات مراكز شباب زفتي وبرما وميت يزيد بمحافظة الغربية لوجود مخالفات مالية كشفتها لجان الرقابة والتفتيش والمتابعة.

جاء ذلك ضمن القرارات التي أصدرها الوزير بحل عدد من مجالس إدارات عدد من الأندية ومراكز الشباب، منها أندية الزمالك ودمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى الميناء بالبحر الأحمر وتلا وقويسنا بالمنوفية والسلام وأبو صوير وشباب البياضية وشباب أبو السيد وعرب أبو قاسم والوابورات وأبو عيادة والمزارعة بالإسماعيلية والمجاز الغربي وأبو طبل بكفر الشيخ والأمل وميت كنانة وكفر الشموت بالقليوبية والحسينية بالشرقية وكفر طهرمس وعرب التل والشيخ زايد بالجيزة وميت الخولى بدمياط والسنبلاوين والبلاسى وشربين وكفر ميت فاتك والقيطون وبسنديلة و29 بصار بالدقهلية.

ومنشأة ناصر وزينهم وعين شمس بالقاهرة والحواتكة والكوم الأحمر ودكران بأسيوط وشنهور وبهجورة والصياد بقنا وأقليط والشراونة بحرى والشراونة قبلى وسليم جودة والسباعية شرق والعوينية والخورى وخور أبو على واللديد والعقيبة الجديدة والحجز القبلى بأسوان ومنشأة شرنوب بالبحيرة والعرابة الشرقية وبهتا بسوهاج الواسطى ببني سويف وإحالة المخالفات الخاصة بها إلى إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها.