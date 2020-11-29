تكليفات جديدة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس

قرر الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس تكليف الدكتورة سحر حسانى بربرى عبد الله الأستاذ بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.
كما كلف رئيس الجامعة الدكتورة بسنت خيرت أحمد حمدى الاستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الانسانية للقيام بأعمال رئاسة مجلس القسم بالكلية.
ومن جانبه قدم الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة لهما متمنياً مزيد من النجاح والتقدم لدعم العملية التعليمية.
حضر تسليم القرار الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والدكتور محمد التهامى مدير مركز الخدمة العامة للغات والترجمة.
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