اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 نوفمبر 2020 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تقسيم مركز الخارجة لـ4 قطاعات لرصد "سوسة النخيل" فى الوادى الجديد

الأحد، 29 نوفمبر 2020 02:27 م
تقسيم مركز الخارجة لـ4 قطاعات لرصد "سوسة النخيل" فى الوادى الجديد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تقسيم مركز الخارجة لـ 4 قطاعات لرصد حركة وانتشار آفة سوسة النخيل الحمراء.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه جرى تقسيم المركز لهذه القطاعات لرصد أي بؤرة إصابة جديدة والتعامل الفوري معها من خلال المهندسين والمشرفيين الزراعيين بإدارة الخارجة الزراعية لمنع تفشي المرض.

وأضاف مجد، أن المديرية وفرت المبيدات اللازمة لعلاج الإصابة بالحشرة، بالإضافة للكبريت الزراعي لاستخدامه كرش وقائي على جسم النخلة عقب انتهاء أعمال النظافة الميكانيكية لها " التقليم" والتي ينفذها المزارع خلال الفترة الحالية، لمنع انتشار المرض.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادي الجديد

زراعة الوادى الجديد

سوسه النخيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة