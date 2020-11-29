تقسيم مركز الخارجة لـ4 قطاعات لرصد "سوسة النخيل" فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تقسيم مركز الخارجة لـ 4 قطاعات لرصد حركة وانتشار آفة سوسة النخيل الحمراء.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه جرى تقسيم المركز لهذه القطاعات لرصد أي بؤرة إصابة جديدة والتعامل الفوري معها من خلال المهندسين والمشرفيين الزراعيين بإدارة الخارجة الزراعية لمنع تفشي المرض.

وأضاف مجد، أن المديرية وفرت المبيدات اللازمة لعلاج الإصابة بالحشرة، بالإضافة للكبريت الزراعي لاستخدامه كرش وقائي على جسم النخلة عقب انتهاء أعمال النظافة الميكانيكية لها " التقليم" والتي ينفذها المزارع خلال الفترة الحالية، لمنع انتشار المرض.