تحرير 110 محاضر خلال حملات تموينية مكبرة على الأسواق بالمنوفية

المنوفية -محمد فتحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 110 محاضر لمخالفات تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .

وأضاف الجمال لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات لأصحاب المخابر، منها تقارير نقص وزن خبر، وغير مطابقة للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، بالإضافة لمحاضر لمحطات وقود لقيامها ببيع الوقود المدعم فى السوق السوداء، موضحًا أن مراقبة الأسواق تتم بشكل يومى.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات، بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على عمل المخابز يومى السبت والجمعة.

وأوضح أن كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة، وتحرير محاضر للمخالفين لكى يكونوا عبرة لغيرهم، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق.