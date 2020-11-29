اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 نوفمبر 2020 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تؤكد اكتشاف انفلونزا الطيور فى مزرعة للدجاج الرومى بإنجلترا

الأحد، 29 نوفمبر 2020 01:22 م
بريطانيا تؤكد اكتشاف انفلونزا الطيور فى مزرعة للدجاج الرومى بإنجلترا مزرعة دجاج - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد اكتشاف أنفلونزا الطيور في مزرعة للدجاج الرومي في شمال إنجلترا.

وقالت كريستين ميدلميس كبيرة الأطباء البيطريين في بيان "تأكد وجود أنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية لتسمين الدجاج الرومي بالقرب من نورثاليرتون، شمال يوركشاير". وكانت هذه الانفلونزا من سلالة إتش5إن8.

وأضاف البيان أنه سيتم إعدام 10500 طائر في المزرعة للحد من انتشار المرض وأن المخاطر على الصحة العامة منخفضة للغاية. وذكر البيان أن تفشي المرض لا يشكل خطرا على سلامة الغذاء.

 


بريطانيا

انفلونزا الطيور

مزرعة

الحكومة البريطانية

انجلترا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة