بايدن يدعو الأمريكيين على تويتر لارتداء الكمامة لاستعادة الحياة الطبيعية

كتبت ريم عبد الحميد

أكد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن أهمية ارتداء الكمامة من أجل استعادة الحياة الطبيعية فى ظل تفشى وباء كورونا وتسجيل أعلى معدلات الإصابات فى الولايات المتحدة.

وقال بايدن فى تغريدة له على تويتر قبل قليل: "دعونى أكون واضحا ارتداء الكمامة لا يتعلق بجعل حياتكم أقل راحة أو أخذ شىء. إنه يتعلق باستعادة شىء لجميعنا، وهو حياة طبيعية".

Let me be clear: Wearing a mask is not about making your life less comfortable or taking something away. It’s to give something back to all of us — a normal life. — Joe Biden (@JoeBiden) November 29, 2020

وكان بايدن قال فى تغريدة له صباح اليوم الأحد: "علينا أن نتوحد معا كبلد ونتوحد حول هدفنا المشترك وهو هزيمة الفيروس".

وبلغ إجمالى إصابات كورونا فى الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر فقط بلغ 4 ملايين، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الأرقام المسجلة فى أكتوبر، والتى كانت 1.9 مليون حالة، وتصعيد كبير من المرجح أن يستمر أو ينمو بشكل أكبر.

وقال توم إنجليسبى، مدير مركز أمن الصحة فى جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، إنهم فى طريقهم لمواصلة هذه الوتيرة المتسارعة للوباء ورؤية مزيد من السرعة فى زيادة الإصابات بسبب الحركة فى الأماكن المغلقة للأنشطة حول البلاد وبسبب الأعداد الكبيرة من الناس الين يسفرون حلول البلاد فى فترة الأعياد.

وسافر الأمريكيون بالملايين خلال عطلة عيد الشكر الأسبوع الماضى، وفى ظل فترة "بلاك فريداى" التى شهدت مزيدا من الزحام بالمتاجر حتى على الرغم من توجيه التجار للمستهلكين بالاستفادة من الخصومات الإلكترونية والحد من التسوق الشخصى.

وكانت الآمال بالموافقة المحتملة على لقاح واحد على الأقل لكورونا فى منتصف ديسمبر قد زادت الآمال بأن الفيروس يمكن إبطائه. لكن حتى لم كان من الممكن تطعيم نسبة كبيرة من الأمريكيين باللقاح، يقول الخبراء أن الناس بحاجة إلى التصرف المسئولية.