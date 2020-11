بايدن يدعو الأمريكيين على تويتر لارتداء الكمامة لاستعادة الحياة الطبيعية

أكد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن أهمية ارتداء الكمامة من أجل استعادة الحياة الطبيعية فى ظل تفشى وباء كورونا وتسجيل أعلى معدلات الإصابات فى الولايات المتحدة.

وقال بايدن فى تغريدة له على تويتر قبل قليل: "دعونى أكون واضحا ارتداء الكمامة لا يتعلق بجعل حياتكم أقل راحة أو أخذ شىء. إنه يتعلق باستعادة شىء لجميعنا، وهو حياة طبيعية".

Let me be clear: Wearing a mask is not about making your life less comfortable or taking something away. It’s to give something back to all of us — a normal life.