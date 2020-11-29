النمسا تسجل 4047 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 4 ألاف و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، الأحد، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 279 ألفا و708 حالات، وقد تعافى منها 216 ألفا و998 حالة، بينما توفي 3 ألاف و105 حالات.. موضحا أنه يتواجد بالمستشفيات 4 ألاف و251 حالة منها 691 حالة في العناية المركزة.

وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا السفلى، وبلغت 762 حالة يليها ستيريا 692 حالة والنمسا العليا 647 حالة والعاصمة فيينا 621 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 124 حالة.