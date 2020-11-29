النمسا تسجل 4047 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 4 ألاف و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر بيان للوزارة اليوم، الأحد، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 279 ألفا و708 حالات، وقد تعافى منها 216 ألفا و998 حالة، بينما توفي 3 ألاف و105 حالات.. موضحا أنه يتواجد بالمستشفيات 4 ألاف و251 حالة منها 691 حالة في العناية المركزة.
وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا السفلى، وبلغت 762 حالة يليها ستيريا 692 حالة والنمسا العليا 647 حالة والعاصمة فيينا 621 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 124 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة النمساوية بدء إجراء الاختبارات الجماعية لفيروس كورونا في فيينا خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل، وتشمل الاختبارات نحو 1.2 مليون نسمة، وقال مستشار وزارة الصحة النمساوية بيتر هاكر، الفحوصات الطبية سوف تتم بالتعاون مع القوات المسلحة النمساوية من خلال ثلاثة مواقع كبيرة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء ما مجموعه 300 خط اختبار.
وأوضح هاكر، أنه يمكن فحص ما يصل إلى 150 ألف شخص يوميًا للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا، يشار إلى أن فترة الإغلاق فى النمسا بدأت منذ 17 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، وتستهدف الفحوصات محاصرة العدوى تمهيدا لفتح البلاد تدريجيا بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.
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