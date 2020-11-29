اليوم السابع
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المغرب تنقذ 31 مهاجرا غير شرعى من الغرق فى المحيط الأطلسى

الأحد، 29 نوفمبر 2020 04:00 ص
المغرب تنقذ 31 مهاجرا غير شرعى من الغرق فى المحيط الأطلسى خفر السواحل _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت السلطات البحرية المغربية،  إنقاذ 31 شخصا من طالبى "الهجرة غير الشرعية"، كانوا على متن زورق مطاطي، وذلك فى عرض المحيط الأطلسى قبالة ساحل طانطان، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأشارت، إلى أن "عملية الإنقاذ تمت بعد عملية بحث دقيقة جرى بموجبها تحديد مكان الزورق، الذى انطلق من ساحل سيدى افني".

 

وتابعت: "سارعت المصالح الدركية والبحرية للتدخل، وتمكنت من إنقاذ 31 منهم وانتشال جثة آخر".

 

وأكدت نقل الناجين، الذين ينحدرون من منطقتى سيدى إفنى وكلميم، إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، فيما نقلت جثة المتوفى إلى الطب العدلي، مشيرا إلى فتح تحقيق فى ظروف وملابسات الحادث.

 

 


المغرب

أخبار المغرب

انقاذ 31 مهاجرا غير شرعى

الهجرة غير الشرعية

المحيط الأطلسى

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