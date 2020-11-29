الشرطة اللبنانية تحرر 36 ألف محضر مخالفة منذ بدء الإغلاق العام للبلاد

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أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) تحرير 36 ألفا و 611 محضرا منذ دخول حالة الإغلاق العام للبلاد حيز التنفيذ في 14 نوفمبر الجاري وحتى صباح اليوم، تتعلق بمخالفات ارتكبها اللبنانيون للإجراءات والتدابير والتعليمات المتعلقة بإغلاق البلاد بصورة كُلية والذي يستهدف احتواء تفشي وباء كورونا.

وتشمل المخالفات عدم التزام الأفراد بارتداء الكمامات، والتنقل بالسيارات خلال فترة منع التجول، ومخالفة تدبير تحديد أيام التنقل بالسيارات ذات اللوحات التي تحمل أرقاما مفردة وأخرى مزدوجة، وقيام بعض المؤسسات بفتح أبوابها دون أن يكون مسموحا لها بذلك الأمر في ضوء قرار الإغلاق العام.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد أمر بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية من 14 وحتى 29 نوفمبر (اليوم) مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.

وأقر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في تصريح له قبل يومين، أن الإغلاق العام لم يحقق الهدف المرجو من ورائه والمتمثل في خفض المنحنى الوبائي للإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يجري العمل على وضع خطة لـ "الخروج التدريجي" من حالة الإغلاق العام للبلاد حتى لا يزداد عدد المصابين بالفيروس.