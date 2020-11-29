التلفزيون الإثيوبي يعلن العثور على 70 مقبرة ببلدة في تيجراي

رويترز

قال التلفزيون الرسمي الإثيوبي، اليوم الأحد، إنه جرى العثور على 70 مقبرة، بعضها لأفراد والباقي مقابر جماعية، في بلدة حميرا بإقليم تيجراي، وذلك في اليوم التالي لإعلان الحكومة انتهاء عملياتها العسكرية هناك.

وعرض التلفزيون لقطات مصورة لمسؤولين يرتدون الزي العسكري أثناء سيرهم في حقل قال مذيع إنه ببلدة حميرا.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الحكومة أو الجيش الإثيوبي.

ومن الصعب التحقق من مزاعم أي من أطراف الصراع إذ جرى قطع اتصالات الهاتف والإنترنت مع إقليم تيجراي وتقييد الدخول إليه منذ اندلاع القتال في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بين القوات الإثيوبية وقوات تيجراي.