افتتاح المنطقة الحرفية بالعريش باحتفالات العيد القومى للمحافظة فى أبريل

شمال سيناء - محمد حسين

قررت محافظة شمال سيناء افتتاح المنطقة الحرفية بالعريش خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة فى أبريل القادم والتى جهزت بدعم من وزارة التعاون الدولى خصصت مبلغ 5 ملايين جنيها.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيانها تفقد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء يرافقه المهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، المنطقة الحرفية فى حى المساعيد بالعريش، لمتابعة الأعمال التى يتم تنفيذها بالمنطقة، طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الغندور على افتتاح المنطقة الحرفية بالمساعيد خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة فى أبريل القادم، مؤكدًا على أن وزارة التعاون الدولى خصصت مبلغ 5 ملايين جنيها كمنحة لإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، بجانب تزويد المنطقة بعدد 6 محول كهرباء جديدة بتكلفة 12 مليون جنيه، والتنسيق مع شركة المياه لتوصيل خطوط مياه جديدة بالمنطقة.

أضاف الغندور، أن وزارة التخطيط خصصت مبلغ 50 مليون جنيه لإنشاء مجمع صناعى حرفى بالمنطقة يضم 47 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات فى الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم.

بدوره قال المهندس أحمد القصاص مدير المناطق الصناعية أنه يجرى منح أصحاب المشروعات والأنشطة المتنوعة تيسيرات وحوافز تشجيعية فى مختلف المناطق الصناعية بالمحافظة ومنها استكمال مرافق الخدمات الأساسية وتخفيض سعر المتر من الأرض، وغير ذلك من تيسيرات وحوافز متنوعة.

وأضاف المهندس أحمد فايق محسن، مدير المنطقة الصناعية، أنه سبق تخصيص قطعة أرض مساحتها واحد كيلو مترا مربعا جنوب حى المساعيد بالعريش لإقامة منطقة حرفية لتفريغ وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية، وذلك بقرار من محافظ شمال سيناء عام 86.