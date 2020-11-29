"أهلها فى رباط".. مواقع التواصل تحتفى بلقطة تبادل التحية بين شيخ وقسيس بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

انتشرت صورة التقطت صدفة بمحطة نجع حمادى أثناء تبادل التحية بين شيخ وقسيس تصادف مرورهما على رصيف المحطة وقام أحد الشباب بالتقاط صورة لهما، وتداولها عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة قنا.





وتحولت الصفحات إلي الحديث عن الصورة التلقائية التي جمعت بين القس والشيخ ومدي العلاقة التي تربط الأديان ببعضهم البعض، معبرين عن سعادتهم بتلك اللقطة غير المعد لها والتي التقطت عن طريق الصدفة، لتبين الاحترام المتبادل بين الشيخ والقس وإلقاء السلام.

وأوضح عدد من رواد السوشيال ميديا، أن الأجمل فى الصورة التلقائية التي حدثت والتصوير المصادف أثناء مرور القسيس والشيخ، مؤكدين أن الصورة عظيمة وتحمل معاني كثيرة للترابط والأخوة، متمنين أن تستمر المحبة بين الأديان فى مجتمع واحد ووطن واحد يحتوي الجميع.

وقال حسن جمال صاحب الصورة، طالب بكلية اللغة العربية جامعة أسيوط، من محافظة الأقصر، عبر صفحته بفيس بوك، إنه التقط الصورة عن طريق الصدفة أثناء تواجده بمحطة نجع حمادى، معلقا: "من الصورة الرزق اللي قدرت أخدها النهاردا".

وعبر جمال، عن سعادته بانتشار الصورة ومدي إعجاب المتابعين لها عبر صفحات الفيس بوك والسوشيال ميديا المختلفة.