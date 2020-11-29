أهالى مغاغة بالمنيا يتهمون سيدة بجمع 92 مليون جنيه بحجة توظيفها

المنيا -حسن عبد الغفار

اتهم أهالى مركز مغاغة بالمنيا، سيدة بالنصب عليهم وجمع مبلغ 92 مليون جنيه منهم، بحجة توظيفها مقابل فائدة ربع شهر 30% وهروبها للقاهرة.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بورود عدد من البلاغات من مواطنين ضد سيده تدعى "أ-ع-ع"، 45 عاما، معلمة بمدرسة للفصل الواحد، بإحدى قرى مغاغة، وتقيم بنفس المركز، تفيد أنها جمعت منهم مبالغ ماليه طائلة لتوظيفها فى التجارة وأنها اختفت فجاءة.

وقال محمود عبد الدايم فجر، محامى المجنى عليهم، أن المتهمة الهاربة، صدر ضدها 23 حكما قضائيا بالحبس فى وقائع نصب وخيانة أمانة من محكمة مغاغة الجزئية، فى القضايا أرقام: 33369، 33330، 33393، 33326، 33392، 33427، 33419، 33426، 33420، 33422، 33327، جنح مغاغة.

وأضاف، أن عدد ضحاياها الذين تعرضوا للنصب وجمعت منهم أموال يقترب من 200 شخص معظمهم من قرى شم القبلية وبلهاسه وبندر مغاغة، موضحا أنها نجحت فى خداعهم وتضليلهم حينما حصلت منهم على مبالغ ضئيلة فى البداية بزعم توظيفها فى شركة تجارية كائنة بمدينة نصر بالقاهرة تبين عقب ذلك إنها تحمل اسم وهمى، والتزمت فى سداد الفوائد فى مواعيدها لكسب ثقتهم، وحتى تتمكن من جمع مبالغ كبيره منهم لاحقا وهو ما حدث بالفعل، حتى استطاعت جمع مبلغ يزيد عن 92 مليون جنيه من ضحاياها.

ونوه محامى المجنى عليهم أن السيدة الهاربة التى جمعت هذه المبالغ شوهدت تتخفى فى نقاب قبل هروبها إلى القاهرة، مؤكدا أن بعض الأهالى الذى تعرضوا للنصب يؤكدون أن تحركاتها بين منطقتى المرج والهرم بالجيزة ويطالبون أجهزة الأمن بتكثيف جهود البحث وسرعة ضبطها، لاسترداد أموالهم خاصة وأن معظمهم دفع كل مدخراته ومنهم من باع أرض زراعيه لاستثمار أمواله.