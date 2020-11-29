أنتوتى فاوتشى: أمريكا قد تشهد زيادة فى إصابات كورونا بسبب السفر

كتبت ريم عبد الحميد

حذر خبير الأوبئة الأمريكى البارز أنتونى فاوتشى من أن الولايات المتحدة قد تشهد زيادة فوق زيادة فى إصابات كورونا، وقال، إنه لا يريد إثارة رعب الناس لكن هذه هى الحقيقة.

وفى مقابلة مع قناة ABC قال فاوتشى، مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية وعضو فريق عمل البيت الأبيض للتعامل مع كورونا، إن هؤلاء الذين سافروا خلال عطلة نهاية الأسبوع يجب أن يخضعوا للحجر الصحى ويجروا اختبار كورونا لو أمكن لمنع مزيد من الانتشار ومزيد من الزيادة فى الإصابات.

وقال فاوتشى، إن السفر الذى تم قد حدث والآن مع عودة الناس، نرد أن نحثهم أنهم لو كانوا فى مناسبات خارج الجلسات العائلية، والتى لا يعرفون فيها مستوى التعرض، عليهم أن يكونوا حريصين للغاية سواء عند عودتهم من الأماكن التى ذهبوا ‘ليهم أو من الأفراد العائدين إلى منزلك.

وجاءت رسالة فاوتشى للمسافرين مع تجاوز إجمالى إصابات كورونا فى الولايات المتحدة 12 مليون قبل عيد الشكر، بينما توفى 299 ألف آخرين.

وقال فاوتشى: علينا أن نكون حريصين الآن لأنه سيكون هناك بشكل شبه مؤكد ارتفاعا بسبب ما حدث مع السفر. وأضاف أنه يفهم أهمية تجمعات العائلات معا، وهذا شى علينا التعامل معه وهو أنه سيكون لدينا على الأرجح زيادة فى الحالات مع الدخول فى الأسابيع الأكثر برودة من الشتاء ومع اقتراب موسم عيد الميلاد.

ومضى فاوتشى، الذى تعرض لانتقادات من قبل ترامب بسبب تقييماته للفيروس، إن الولايات المتحدة قد تشهد زيادة فوق زيادة قبل عطلة أعياد الميلاد والعام الجديد مع زيادة برودة الطقس، مشيرا إلى أن قيود السفر وتوصياته ستظل قائمة على الأرجح قبل هذه العطلات.