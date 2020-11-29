ألمانيا تراجع قيود فيروس كورونا فى أوائل يناير

قال رئيس وزراء ولاية نورد راين فستفاليا اليوم الأحد إن ألمانيا ستقرر في أوائل يناير قيود فيروس كورونا التي يمكن رفعها، وحث الناس على الاهتمام بالنظافة الشخصية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للإسهام في تقليل أعداد الإصابات.

وقال أرمن لاشيت رئيس وزراء أكثر ولاية ألمانية سكانا في مقابلة مع إذاعة (دويتشلاند فونك) "سيتعين علينا في بداية يناير النظر فيما يمكن (فتحه) مجددا، وما يجب أن يظل مغلقا".

واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع زعماء الولايات الاتحادية الست عشرة على تمديد وتشديد الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر على الأقل، ومن المرجح أن يجري تمديدها إلى يناير.

وقال وزير الاقتصاد بيتر أولتماير أمس السبت إن الإجراءات يمكن أن تستمر حتى أوائل الربيع المقبل إذا لم تجر السيطرة على معدلات الإصابات.

وأضاف لاشيت أنه سيجري تخفيف القيود في أسرع وقت ممكن إذا سمحت بذلك معدلات الإصابة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن البلاد سجلت 14611 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو معدل أقل بنحو ألف حالة مقارنة بالأسبوع السابق.