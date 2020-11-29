"أطباء الدقهلية" تنعى الشهيد رقم 44 فى صفوف الأطباء بعد الإصابة بفيروس كورونا

الدقهلية شريف الديب

نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، اليوم الأحد، الدكتور أحمد الباز استشارى أمراض الباطنة، الذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ليصبح الشهيد رقم 44 بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم جراء إصابتهم بالفيروس المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الشهيد أصيب بالفيروس منذ الثلاثاء الماضى، ودخل مستشفى العزل بجامعة المنصورة وتوفى اليوم متأثرا بإصابته، وأضاف أنه جرى ضم اسم الطبيب أحمد الباز إلى قائمة الشرف لأطباء الواجب، ليرتفع أعدد الشهداء بها إلى 44 طبيباً، والتى تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم فى لوحة الشرف.

يذكر بأن القائمة تشمل كلا من

١‐ الدكتور عبد اللطيف دبور أخصائى المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام

٢‐ الدكتور عبد الرحيم إبراهيم شرف الدين استشارى النساء والولادة بمستشفى أجا المركزى

٣‐ الدكتور يوسف صبرى المزين أخصائى الجراحة بمستشفى دميرة المركزي

٤‐ الدكتور طارق حسين مخيمر اخصائى الأنف والاذن بمستشفى زين بالكويت

٥- الدكتور سونيا عبد العظيم عارف

٦‐ الدكتور سامى مخلص مدير صحة المنزلة السابق

٧‐ الدكتور على هويدى مدير حميات شربين سابقا

٨- الدكتور أحمد الزفتاوى استشارى أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا

٩- الدكتور احمد يحيى استشارى العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعوديه

١٠- الدكتور زكريا المتولى نعيم استشارى الأطفال بمستشفى المنصورة الدولى سابقا

١١- الدكتور ايمن الدسوقى استاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد بجامعة المنصورة

١٢- الدكتور سلوى فرحات استشارى الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفى المطرية

١٣ - الدكتور رزق أحمد عبدالله أخصائى أمراض النسا والولادة ومدير مستشفى بطره

١٤ - الدكتور السيد رشدى محجوب مدرس جراحه المخ والأعصاب

١٥- الدكتور محمد عوض المليجى استشارى الجراحة بمستشفى اجا

١٦- الدكتور محمد عيد استشارى الجراحة بمستشفى المنصورة العام القديم

١٧ - الدكتور على المرسى استشارى أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنزلة المركزى

١٨ ‐ الدكتور عبد الوهاب السعدنى استشارى الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي

١٩- الدكتور جميل عطالله يوسف استشارى اطفال بميت غمر على المعاش

٢٠- الدكتور خيرى مسعد استشارى أمراض باطنة ورئيس قسم الباطنة سابقا مستشفى نبروه

٢١ - الدكتور عبد العزيز بندق استشارى أمراض الباطنة

٢٢-الدكتورة وجنات توفيق استشارى ورئيسة قسم القلب بمستشفى المنصورة التخصصى (العام القديم)

٢٣- الدكتور أيمن حسين ناصف استشارى الباطنة بمستشفى أجا المركزى

٢٤- الدكتور صالح العواد مفتش مكتب الصحة بأجا سابقا

٢٥ - محمد حسن عيسى اخصائى أمراض القلب

٢٦- الدكتور طارق عبد العزيز مدرس و استشارى التخدير بجامعه المنصورة

٢٧- الدكتور محمد عبد الغنى استشارى الأنف والأذن ومدير مستشفى نبروه سابقا

٢٨- الدكتور مصطفى السيد عبده أخصائى أمراض القلب

٢٩- الدكتور ذكى سعد السرى مفتش صحة المنزله سابقا

٣٠- الدكتور نبيل جاد الحق استاذ جراحه الجهاز الهضمى بكليه طب المنصورة

٣١- دكتور محمد نبيه استشارى التخدير بمستشفى الجماليه المركزي

٣٢- دكتور محمد الديب استشارى بنك الدم

٣٣- دكتور السيد عبد اللطيف نصر مدير مستشفى شبراهور سابقا

٣٤- الدكتور محمد السعيد اخصائى الطوارئ فى مستشفى دكرنس التام

٣٥- الدكتور محمد جوده طبيب حر بميت غمر

٣٦- الدكتور محمد العسيلى استشارى أمراض الباطنه بمستشفى السنبلاوين العام

٣٧- الدكتور أيمن رمضان اخصائى الأشعة بمستشفى السنبلاوين العام

٣٨ - الدكتور حسن جابر رئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى شربين المركزي

٣٩ - الدكتور كمال ميخائيل جرجس استشارى الجراحة بمستشفى المنصورة العام القديم

٤٠- جمال وفيق استشارى النسا والتوليد بمستشفى المنصورة العام القديم سابقا

٤١- الدكتور طارق الجمل استشارى أمراض الباطنة ونائب مدير مستشفى المنصورة الجامعى سابقا

٤٢- الدكتور عبد العزيز احمد عتمان استشارى الباطنة بمستشفى السنبلاوين سابقا

٤٣- الدكتور محمد سلطان رئيس أقسام الجراحة بمستشفى دكرنس سابقا .