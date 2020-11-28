47 وفاة و1210 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3153 حالة.



وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1210 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 94 ألفًا و980 إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 69 ألفًا و226 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 94 ألفًا و980 إصابة.



وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف 542 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 299 حالة، إلى جانب 125 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.