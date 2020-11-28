مقتل 3 أشخاص في فيضانات بجزيرة سردينيا الإيطالية

رويترز

قالت السلطات الإيطالية ووسائل إعلام محلية اليوم السبت إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات أعقبت هطول أمطار غزيرة على الجانب الشرقي من جزيرة سردينيا المطلة على البحر المتوسط.

وأظهرت لقطات فيديو في بيتي، وهي بلدة في إقليم نورو، تحول الشوارع إلى أنهار من الطين غطت السيارات وأغرقت أقبية المباني.

وقال مستشار البيئة في المنطقة جياني لامبيس للصحفيين "الوضع في بيتي مأساوي ... رئيس البلدية أبلغنا بأن اثنين لقيا حتفهما ولا يزال البعض في عداد المفقودين".

ولقي مزارع يبلغ من العمر 55 عاما حتفه في انهيار أرضي وتوفي رجل يبلغ من العمر 90 عاما في منزله، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، في حين لا تزال خدمات الطوارئ تبحث عن جثة امرأة في التسعينات من عمرها.

وقال لامبيس إن تحذيرا جديدا صدر مع توقع هطول أمطار غزيرة على الجزيرة بأكملها غدا الأحد.