اليوم السابع
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مقتل شرطي عراقي وإصابة 3 مدنيين في هجوم لتنظيم داعش غرب الرمادي

السبت، 28 نوفمبر 2020 08:12 م
مقتل شرطي عراقي وإصابة 3 مدنيين في هجوم لتنظيم داعش غرب الرمادي القوات العراقية- أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، مقتل شرطي وإصابة ثلاثة مدنيين، جراء هجوم شنه عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" في قرية تابعة لناحية النخيب غرب الرمادي.
 
ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ، عن المصدر قوله إن: "عناصر من تنظيم داعش هاجموا قرية الكسرة في ناحية النخيب الكائنة على بعد 400 كم جنوب غرب الرمادي، الأمر الذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين ".
 
ويشن تنظيم داعش الإرهابي - بين الحين والآخر - هجمات إرهابية تستهدف القوات الأمنية والمدنيين في محافظات مختلفة بالبلاد.

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الرمادي

تنظيم داعش

داعش

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