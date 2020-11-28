مطاردة مثيرة بين الشرطة الإسبانية ومهربى الحشيش فى البحر.. فيديو

كتب هيثم سلامة

ضبطت الشرطة الإسبانية 5 من أفراد عصابة أثناء محاولة تهريبها أكثر من 2 طن حشيش إلى داخل أراضيها، بعد مطاردة استمرت لمدة 5 ساعات في عرض البحر، حيث كان أفراد العصابة يحاولون الفرار وإفراغ الحمولة في عرض البحر إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

وذكرت جريدة الجارديان البريطانية أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على عصابة من مهربي المخدرات بعد مطاردة مثيرة بالقوارب عبر أكثر من 100 ميل من البحر المتوسط ​، حاولوا خلالها تفريغ أكياس الحشيش في عرض البحر.



قارب المهربين

وأظهر مقطع فيديو التقطته مروحية تابعة للشرطة خلال المطاردة التي استمرت خمس ساعات الأسبوع الماضي مع مهربين ملثمين وهم يلوحون للضباط، واعتقلت الشرطة 5 أفراد بعد أن اعترض زورق دورية جمارك قاربهم السريع قبالة سواحل كارتاخينا جنوب شرق إسبانيا.



لحظة القبض على المهربين

وضبطت الشرطة 2 طن من الحشيش مخبأة في 66 عبوة كانت العصابة تعتزم تهريبها إلى فالنسيا في إسبانيا. وبدأت المطاردة عندما رصدت مروحية تابعة للشرطة الزورق السريع الذي يبلغ طوله 14 مترا، والمزود بمحركين بقوة 300 حصان، قبالة ساحل قرطاجة محملا بالمخدرات.

وقالت الشرطة في بيان لها إن عناصر الشرطة والجمارك شاركوا في عملية مشتركة، اعتقلوا 5 أفراد كانوا على متن قارب مخدرات بعد مطاردة في أعالى البحار حاولوا فيها إلقاء المخدرات في البحر.