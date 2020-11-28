مسلحون يقتلون 40 في هجوم على مزرعة بشمال نيجيريا

رويترز

قالت ثلاثة مصادر لرويترز اليوم السبت إن متشددين قتلوا 40 على الأقل في مزرعة بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

وقال زعيم قروي ومقاتل محلي مع جماعة زمرمري ومصدر في الشرطة إن الهجوم وقع في وقت متأخر من الصباح بالتوقيت المحلي في كواشيبا زمرمري بمنطقة جيري المتمتعة بحكم ذاتي عندما كان العمال يحصدون الأرز.

وبدأت السلطات البحث عن المهاجمين. ولم يرد الجيش والشرطة فورا على طلبات للتعليق.

وتنشط جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش أو ما يعرف بـ"ولاية غرب أفريقيا" في شمال شرق نيجيريا.

ويقول سياسيون إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة كبيرة هذا العام لأسباب منها التدهور الأمني في المناطق المنتجة للمواد الغذائية. وأيضا دمرت الفيضانات في غرب نيجيريا في وقت سابق من العام الجاري آلاف الأفدنة من مزارع الأرز.