لحظة وفاة شاب وإصابة شقيقه أسفل عجلات سيارة نقل بالشرقية.. فيديو وصور

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب يعمل مزارعا بمحافظة الشرقية، مصرعه فيما أصيب شقيقه بكسور وشبه ارتجاج بالمخ، أسفل عجلات سيارة نقل، بطريق مفارق الكسارة دائرة الصالحية الجديدة، أثناء عودتهما من العمل بإحدى المزارع بنطاق الصالحية.

وقال محمد ناصر منتصر 56 سنة مزارع مقيم الخطارة الصغرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، والد المتوفى والمصاب، لـ"اليوم السابع"، إنه يعيش حالة نفسية سيئة بعد وفاة نجله وإصابة الثانى، أثناء عودتهما من العمل.

وأضاف الأب، أنه مؤمن بقضاء الله وأن الحادث قضاء وقدر، لكن لابد من معاقبة السائق المتهور، الذي كان يسير عكس الاتجاه وبدون رخصة قيادة، وأنهى حياة نجله "خالد" الذى ترك زوجة و3 أطفال هم "جنى" 6 سنوات و"محمد" 4 سنوات و"شروق" عامين، وتم إخلاء سبيله.

وتابع الأب المكلوم، زوجتى تعيش حالة صعبة بعد وفاة وإصابة "خالد" و"إبراهيم" وأملنا فى الله توقيع أقصى عقوبة على السائق.

تعود أحداث الواقعة ليوم 13 أكتوبر الماضى، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بوصول "خالد محمد ناصر منتصر" 31 سنة مزارع وشقيقه "إبراهيم" 21 سنة طالب جامعى، مقيمان قرية الخطارة الصغرى مركز فاقوس، لمستشفى الصالحية الجديدة، الأول جثة هامدة والثانى مصابا بكسور وكدمات وارتجاج بالمخ.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، أثناء عودة "خالد" وشقيقه" إبراهيم" من العمل من إحدى المزارع بنطاق الصالحية الجديدة بالقرب من مفارق الكسارة، صدمتهم سيارة نقل، وتوفى الأول وأصيب الثانى.

وتمكن ضباط المباحث برئاسة الرائد شادى الكفراوى، رئيس المباحث، من ضبط المتهم قائد السيارة ويدعى "أحمد ب ال س" مقيم أبو شلبى دائرة مركز فاقوس، وتبين أنه كان يسير عكس الاتجاه، وتم حبسه لمدة شهر بتهمة السير عكس الاتجاه وخرج على ذمة التحقيقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3651 جنح قسم الصالحية الجديدة.



خالد المتوفى