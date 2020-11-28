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فرنسا: جرح 23 شرطيا فى باريس و14 بمدن أخرى جراء الاحتجاجات

السبت، 28 نوفمبر 2020 09:53 م
فرنسا: جرح 23 شرطيا فى باريس و14 بمدن أخرى جراء الاحتجاجات مظاهرات فرنسا
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت السلطات الفرنسية عن جرح 23 شرطيا في باريس، و14 بمدن أخرى جراء الاحتجاجات على قانون الأمن الشامل، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت تصاعدت حدة المواجهات العنيفة بين الشرطة الفرنسية و المتظاهرين فى وسط العاصمة الفرنسية "باريس"، اليوم السبت، بعدما انطلقت مظاهرات حاشدة تندد بقانون الأمن الشامل الذي تعتزم الحكومة الفرنسية تطبيقه، وشهدت الأحداث قيام المتظاهرين بإشعال النيران فى أحد المقاهي في ساحة الباستيل وسط باريس، فيما اعتقلت الشرطة الفرنسية عددا من المحتجين في الساحة ذاتها.

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، بعدما رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق، بحسب رويترز.

وشارك آلاف الفرنسيين في أنحاء البلاد في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب مما أذكى موجة غضب على مشروع قانون يُعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.

وفي وقت سابق، طالب العديد من الحقوقيين والصحفيين فى فرنسا للتجمع والاحتشاد فى عدد كبير من المظاهرات فى المدن الفرنسية تنديدا بقانون "الأمن الشامل" فى ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذى يمارسه بعض عناصر الشرطة.


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احتجاجات باريس

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