الشرطة الإندونيسية تلاحق مسلحين يشتبه بأنهم متشددون بعد مقتل 4 في جزيرة

رويترز

بدأت الشرطة الإندونيسية حملة اليوم السبت لملاحقة من يشتبه بأنهم متشددون لاتهامهم بقتل أربعة أشخاص، قالت جماعات حقوقية إنهم مسيحيون، بعد قطع رأس أحدهم وإضرام النيران في منازلهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية أوى سيتيونو، نقلا عن شاهد عيان، إن عشرة متشددين مرتبطين بجماعة "إرهابية" قطعوا رأس أحد الضحايا وذبحوا الثلاثة الباقين في جزيرة سولاويسي أمس الجمعة.

وتواجه إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، في الآونة الأخيرة هجمات للمتشددين من آن لآخر.

وقال أندرياس هارسونو الباحث في هيومن رايتس ووتش لرويترز "هذا الهجوم تصعيد خطير آخر ضد الأقلية المسيحية في إندونيسيا".