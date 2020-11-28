اليوم السابع
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الأردن يدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية

السبت، 28 نوفمبر 2020 07:10 م
الأردن يدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية ملك الأردن
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التفجير الإرهابي الذي استهدف متجراً في العاصمة الصومالية، مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.


وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت، استنكار المملكة لهذا الفعل الإرهابي الجبان، مشددا على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.


وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.
 


الأردن

الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية

العاصمة الصومالية

الصومال

مقديشو

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