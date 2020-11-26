وفاة زعيم حزب الأمة السودانى الإمام الصادق المهدى بعد صراع مع فيروس كورونا

قالت عائلة زعيم حزب الأمة السودانى، الصادق المهدى، إنه توفي قبل قليل عن 84 عاماً، وكانت أسرة السياسى السودانى البارز أعلنت فى نهاية أكتوبر الماضي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت صحيفة السودان اليوم.
وفاة زعيم حزب الأمة السودانى الإمام الصادق المهدى بعد صراع مع فيروس كوروناالخميس، 26 نوفمبر 2020 01:04 ص
الإمام الصادق المهدى
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