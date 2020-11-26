وفاة زعيم حزب الأمة السودانى الإمام الصادق المهدى بعد صراع مع فيروس كورونا

كتب محمد جمال

قالت عائلة زعيم حزب الأمة السودانى، الصادق المهدى، إنه توفي قبل قليل عن 84 عاماً، وكانت أسرة السياسى السودانى البارز أعلنت فى نهاية أكتوبر الماضي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت صحيفة السودان اليوم.