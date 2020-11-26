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وفاة زعيم حزب الأمة السودانى الإمام الصادق المهدى بعد صراع مع فيروس كورونا

الخميس، 26 نوفمبر 2020 01:04 ص
وفاة زعيم حزب الأمة السودانى الإمام الصادق المهدى بعد صراع مع فيروس كورونا الإمام الصادق المهدى
كتب محمد جمال

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قالت عائلة زعيم حزب الأمة السودانى، الصادق المهدى، إنه توفي قبل قليل عن 84 عاماً، وكانت أسرة السياسى السودانى البارز أعلنت فى نهاية أكتوبر الماضي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت صحيفة السودان اليوم.


الإمام الصادق المهدى

السودان

الأمة السودانى

الخرطوم

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