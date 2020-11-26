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التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب المدارس بعد موجة سقوط الأمطار لضمان السلامة

الخميس، 26 نوفمبر 2020 01:00 ص
التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب المدارس بعد موجة سقوط الأمطار لضمان السلامة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك ضوابط وإجراءات تطبقها المدارس خاصة بعد سقوط الأمطار فى أكثر من محافظة، موضحة أن منح طلاب المدارس إجازات خلال فترة سقوط الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، مسئولية المحافظين حسب ظروف كل محافظة.

وقالت الوزارة، إن هناك تعليمات مديرى المدارس تضمن تطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حرصاً على سلامة الطلاب وتوعية التلاميذ وإحكام غلق النوافذ فى الفصول وعدم تواجد الطلاب فى أماكن مرتفعة وأيضا الابتعاد عن أماكن تجمع المياه وخروجهم ونزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم مع تفعيل المتابعة اليومية وتواجد المعلمين مع الطلاب والابتعاد عن أسلاك الكهرباء.

وأوضحت الوزارة، أن إجراءات حماية الطلاب من الأمطار، تمثلت فى فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات تماما و التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير مآخذ التيار الكهربى التالفة ومراجعة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك بواسطة مسئول الصيانة بالمدرسة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة  التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أى مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار، وتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة فى الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم أو تعرضهم لصعق الكهرباء، و قيام الإذاعة المدرسية بدورها لتوعية للمجتمع المدرسى بكيفية التعامل مع الأمطار، وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقرى، و عدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.

الجدير بالذكر أن اليوم الأربعاء شهدت بعض المحافظات سقوط أمطار غزيرة كما قررت بعض المديريات التعليمية تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية ، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة أمطار على كثير من محافظات الجمهورية.



 


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