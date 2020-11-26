أمن القليوبية يكشف ملابسات واقعة تغيب مريضة نفسية: كانت عند خالتها بالإسكندرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من كشف ملابسات واقعة تغيب فتاة مريضة نفسيًا بالخانكة، حيث تبين أنها كانت مقيمة لدى خالتها بمحافظة الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من العميد محمد حسنى، رئيس فرع البجث الجنائي بالخانكة، بلاغا من المدعوة "س. ص. ب" 36 سنة، ربة منزل ومقيمة الجبل الأصفر – دائرة المركز، بتغيب ابنتها المدعوة "ن. ع. ن" 19 عامًا، عن المنزل منذ تاريخ 20 من الشهر الجاري، وأضافت أن ابنتها مريضة نفسيًا تعاني من انفصام في الشخصية، ولم تتهم أحد أو تشتبه في غيابها جنائيا.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحثى شارك به المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة.

واليوم حضرت المبلغة لديوان المركز وبصحبتها ابنتها "المبلغ بغيابها" وقررت بأنها كانت مقيمة رفقة خالتها بناحية مدينة الإسكندرية خلال فترة غيابها، وأنها عادت من تلقاء نفسها.

وبسؤال المذكورة رددت ذات المضمون، وتم اتخاذ إجراءات كشف البحث عن المتغيبة في حينه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.