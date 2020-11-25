6 ديسمبر.. المؤتمر الدولى الثانى لضمان الجودة والتحديات بجامعة مدينة السادات

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت جامعة مدينة السادات فى بيان لها اليوم، عن تنظيم المؤتمر الدولى الثانى بعنوان " ضمان الجودة والتحديات مؤسسات التعليم العالى العربية . Quality Assurance and Challenges in Arab Higher Education Institutions بالتعاون مع إتحاد الجامعات العربية و بالمشاركة مع جمعية إدارات ضمان الجودة باتحاد الجامعات العربية .

تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام إتحاد الجامعات العربية والدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات و الدكتورة ماجدة رفعت أبو الصفا أمين عام جمعية إدارات ضمان الجودة و مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر .

ويقام المؤتمر فى الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر القادم 2020 ويهدف المؤتمر إلى تعريف مؤسسات التعليم العالى بمعايير جودة التعلم عن بعد مع مراعاة متطلبات إعتماد البرامج فى ضوء مستحدثات سوق العمل وإستثمار التحول الرقمى فى تداول الجامعات.

وتعد محاور المؤتمر : إعداد مقيم خارجى وفقا لمعايير إتحاد الجامعات العربية،معايير الإعتماد فى ضوء مستحدثات سوق العمل والتعلم عن بعد، أتر معايير ضمان الجودة على التحول الرقمى وتدويل الجامعات، تفعيل سبل التواصل فى الجامعات العربية فى إطار نظم ضمان الجودة.