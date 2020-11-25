5 أسهم تصعد ببورصة البحرين هامشياً بافتتاحية جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% رابحاً 2.14 نقطة ليصل إلى مستوى 1462.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 475.7 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.58% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 7.69%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.25%، وصعد سهم شركة مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.65%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.22% بضغوط هبوط سهم إنوفست بنسبة 6.98%، وهبط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب القابضة، موافق الجمعية العامة غير العادية، على إصدار عدد قد يصل إلى 4 آلاف سهماً ممتازاً من الفئة "ه" بقيمة اسمية لكل سهم مقدارها 125 ألف دولار من خلال شريحة واحدة أو أكثر، كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة لاسترداد، إذا قرروا ما يصل إلى 123.2 ألف سهماً ممتازاً من الفئة "ب" يحمل كل منها قيمة اسمية مدار 1000 دور أمريكي، والموافقة على زيادة راس مال الشركة الصادر والمدفوع من 323.2 مليون دولار إلى مبلغ يصل إلى 923.2 مليون دولار.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الخليج المتحدة القابضة، سيكون فتح الاكتتاب على حقوق الأولوية على أسهم الشركة اليوم الأربعاء.