3 سيارات شفط مياه أمام جامعة القاهرة تحسبا لسقوط الأمطار.. فيديو

كتب إيهاب المهندس

دفعت محافظة الجيزة بسيارات لشفط المياه من الشوارع والميادين الرئيسية تحسبا لسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، وظهر أمام جامعة القاهرة 3 سيارات مجهزة تحسبا لسقوط المطر. يذكر أن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأضاف فى تغطية خاصة أجراها تليفزيون اليوم السابع حول حالة الطقس خلال الأيام القادمة أعدها محمد محسوب، وقدمتها رغدة بكر أن يوم غدًا سيشهد أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

فيما يحدث أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) . أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد ( الفيوم - بنى سويف - المنيا) .

أما الخميس فيشهد أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم رشید - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) .يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .