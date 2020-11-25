218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات بالسودان وموريتانيا تسجل 53 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 53 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت الإذاعة الموريتانية، مساء اليوم، الأربعاء، عن الدكتور سيدي ولد الزحاف منسق الكوفيد في وزارة الصحة قوله: إنه تم تسجيل 53 إصابة مؤكدة وتعافي 20 مصابا، وأضاف البيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 8193 حالة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 7646 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 171 وفاة.

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 8 وفيات، فيما تم شفاء 54 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الاثنين الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 189 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 3 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 16 ألفا و 649 حالة، بينها 1210 وفيات، و 9908 أشخاص تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.