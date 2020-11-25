‏عامل يقتل صديقه داخل شقتة لسرقة هاتفه المحمول فى عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

شهدت منطقة عين شمس جريمة قتل بشعة عندما أقدم عامل على قتل صديقة داخل شقتة لسرقة هاتفة المحمول، وتم ضبط المتهم، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم قسم شرطة عين شمس مفادة العثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأرضية صالة الشقة محل سكنه، وبها إصابات وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وقرر نجله أنه اكتشف الواقعة وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، "له ملعومات جنائية" ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده، اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه، وسرقة محتويات مسكنه، وفى سبيل ذلك توجه لمسكن المجنى عليه بتاريخ الواقعة، وعقب قيام الأخير باستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتم القبض على المتهم.