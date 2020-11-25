وفد كلية الإعلام جامعة النهضة يزور "اليوم السابع".. صور

هند عادل تصوير عمرو مصطفى

زار وفد من كلية الإعلام جامعة النهضة ببنى سويف برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب مقر مؤسسة "اليوم السابع"، للاطلاع على طبيعة العمل بالصحيفة المطبوعة ونسختها الإلكترونية ودورة الخبر الصحفى، والتعرف على أقسام الموقع والمواقع المتخصصة (كايرو دار، فيديو 7، برلمانى، سوبركورة)، بالإضافة إلى تليفزيون "اليوم السابع".

واستمع الوفد الطلابى إلى شرح الكاتب الصحفى محمد ثروت، رئيس أكاديمية "اليوم السابع"، حول الخدمات التى يقدمها الموقع للقارئ بالإضافة إلى رحلة الخبر الصحفى من المحرر حتى البث على الموقع.

وناقش ثروت مع وفد إعلام جامعة النهضة، مستقبل الإعلام الإلكتروني والعلاقة بين الصحفية الورقية والإلكترونية، ومدى تلبية كليات الإعلام لحاجة سوق العمل، ومواصفات الإعلامى فى المستقبل.

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