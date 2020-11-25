وفاة زعيم بارز بحزب المؤتمر الهندى من تداعيات الإصابة بكورونا

قالت أسرة زعيم بارز بحزب المؤتمر الهندي إنه توفي اليوم الأربعاء متأثرا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليصبح ثاني مسؤول بارز بالحزب المعارض يقتله الفيروس في الأيام القليلة الماضية، في حين تجاوزت حالات الإصابة في البلاد 9.2 مليون حالة.

وقالت أسرة أحمد باتيل عضو البرلمان، الذي كان أمين صندوق الحزب ويعتبر من المقربين من أسرة غاندي التي تتزعمه، في بيان إنه أصيب بمرض كوفيد-19 قبل شهر وتوفي بفشل في عدد من أعضاء جسمه.

وقالت سونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر في بيان "فقدت رفيقا لا يعوض وزميلا مخلصا وصديقا".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع توفي تارون جوجوي المسؤول البارز بالحزب من تداعيات المرض نفسه بعد إصابته بالفيروس في ولاية أسام بشرق البلاد والتي تولي رئاسة الوزراء بها لمدة 15 سنة.

وسجلت الهند 44376 حالة إصابة جديدة بالفيروس و481 حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة اليوم الأربعاء. وإجمالا، سجلت الهند 9.22 حالة إصابة، وهو ثاني أكبر عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، وكذلك نحو 134700 حالة وفاة.

والحالات اليومية أقل من مستوى 50 ألف حالة منذ 18 يوما وفقا لإحصاءات رويترز، لكن مسؤولين حكوميين وخبراء في الصحة حذروا من احتمال ارتفاع الأعداد بعد موسم احتفالات.