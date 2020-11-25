اليوم السابع
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وزير خارجية روسيا يؤكد أهمية التسوية الشاملة والعادلة لقضية فلسطين

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:34 م
وزير خارجية روسيا يؤكد أهمية التسوية الشاملة والعادلة لقضية فلسطين سيرجى لافروف - وزير الخارجية الروسى
كتب سمير حسنى

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، على أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية، مشيرا إلى تعاون موسكو وبغداد في مجال مكافحة الإرهاب الدولي.

 

وقال وزير الخارجية الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره العراقى، إن روسيا تدعم جهود رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي لاستقرار البلاد والقضاء على الإرهاب، معربا عن تقدير بلاده للدور العراقى لحل الأزمة السورية.

 

وجدد لافروف تأكيد بلاده على أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.، مضيفا: "علاقات بعض الدول العربية مع إسرائيل يجب أن لا تحل محل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية".

 


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