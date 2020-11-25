وزير العدل البرازيلى يؤكد إصابته بفيروس كورونا مع بداية الموجة الثانية

كتبت فاطمة شوقى

أكد وزير العدل البرازيلي ، أندريه ميندونسا ، 47 عاما، إصابته بفيروس كورونا ، في وقت تبدأ فيه البلاد في إظهار علامات على أنها قد تدخل موجة ثانية من الوباء، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية .

وأوضحت مصادر من وزارة العدل أن مندونسا ، قال إنه "بخير وستبقى معزولة في المنزل خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وينضم ميندونكا إلى 12 من 23 عضوًا آخر في حكومة الرئيس جايير بولسونارو الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا ، الذي عانى منه الرئيس نفسه في يوليو الماضي.

وكان آخر ضحايا فيروس كورونا وزير الصحة الجنرال إدواردو بازويلو ، الذي دخل المستشفى لبضعة أيام الشهر الماضي ، لكنه تعافى الآن تمامًا.

ويعد بولسونارو أحد أكثر القادة إنكارًا لخطورة الوباء ، والذي بدأ بالفعل موجة ثانية للعديد من المتخصصين في البرازيل ، على الرغم من أن الموجة الأولى لم يتم التغلب عليها تمامًا بعد.

وتعد البرازيل واحدة من أكثر الدول تضرراً في العالم ، حتى يوم الاثنين ، كان هناك 169485 حالة وفاة ونحو 6.1 مليون حالة.

في الأسابيع الأخيرة ، حذر الخبراء من زيادة سريعة في معدلات إشغال أسرّة العناية المركزة في المستشفيات في بعض المدن الأكثر تضررًا في البلاد ، مثل ساو باولو وريو دي جانيرو.

وبالمثل ، ذكرت إمبريال كوليدج لندن ، وهي مرجع عالمي لسلوك الوباء ، أنه في حالة البرازيل ، كان معدل العدوى مرتفعًا منذ أسابيع ووصل إلى مستوى 1.30.

ومع ذلك ، نفت الحكومة احتمال أن تشهد البلاد موجة ثانية وأصرت على أن البرازيليين يجب أن يركزوا على تعافي الاقتصاد ، والذي من المتوقع أن يعاني هذا العام بسبب تأثير فيروس كورونا، حيث وصل الانكماش إلى حوالى 4.8٪.