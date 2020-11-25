وزير الشباب والرياضة يلتقي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية

كتبت ياسمين يحيى

ألتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمرو حمدي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية مدير الإقليم الكشفي العربي ، وذلك اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة .

تناول اللقاء استعراض أعمال المنظمة الكشفية العربية في الفترة السابقة، وخطة العمل للعام المقبل ، وآفاق التعاون بين الوزارة والمنظمة.

أشاد وزير الشباب والرياضة بدور الكشافة في المجتمع، وتأثيرها الفعال على تكوين الشخصية الإيجابية للنشء والشباب ، مبيناً دعمه الكامل للحركة الكشفية والتي تسعى دوما لبناء الشخصية وتنمية المجتمعات .

أشار الامين العام للمنظمة الكشفية العربية الي دور الإقليم العربي في مواجهة فيروس كورونا، مستعرضا الأنشطة والبرامج الخاصة بالاقليم العربي والشراكات مع المنظمات الدولية.