اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:53 م
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وزير الدفاع البحرينى يستقبل نظيره الأمريكى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:33 م
وزير الدفاع البحرينى يستقبل نظيره الأمريكى وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة كريستوفر ميلر
أ ش أ

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استقبل وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، اليوم الأربعاء، لدى وصوله مطار البحرين الدولي والوفد المرافق معه، وفق وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إقالة وزير الدفاع السابق مارك إسبر، ولم يوضح أسباب الإقالة.
وجرى تعيين مدير المركز الوطني لمحاربة الإرهاب كريستوفر ميلر وزيرا للدفاع بالوكالة.


أمريكا

البحرين

كريستوفر ميلر

عبدالله بن حسن النعيمي

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